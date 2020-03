«Todos juntos vamos ganhar esta batalha»: Raúl Silva e Rui Fonte deixam mensagem

Raúl Silva e Rui Fonte foram ontem os convidados para o ‘Duas de Letra’, respondendo, durante quase uma hora, às muitas perguntas dos adeptos, de quem ambos se despediram com mensagens de esperança num futuro próximo "melhor para todos", face à pandemia da Covid-19 que obrigou o futebol e a sociedade em geral a parar.

"Obrigado Guerreiros e Guerreiras; todos juntos vamos ganhar essa batalha que nos apareceu. Agora é tempo de nos cuidarmos todos e cuidar dos nossos", disse o central brasileiro.

"Acima de tudo, esta é a altura de ficarmos em casa e termos consciência de que este é um momento difícil, mas se fizermos todos a nossa parte, isto vai passar", registou o avançado.

Rui Fonte, de resto, assumiu que o seu principal desejo é voltar a treinar quando terminar a quarentena a que está neste momento submetido.

"Claro que já tenho saudades", assumiu Rui Fonte, enquanto Raúl Silva também registava o ‘sim’ com um simples aceno de cabeça.

A conversa dos dois jogadores, como é normal, foi bastante animada e teve momentos em que os atletas aproveitaram para dar largas a alguma ironia, com Raúl Silva a dizer que Rui Fonte era o "gato preto" do balneário e este a responder, dizendo que gostava de oferecer "um pouco de cabelo" ao seu companheiro de equipa. Ficou também a saber-se que Fransérgio "deve ser" o melhor cozinheiro do plantel e João Palhinha é "o mais vaidoso".



Abel Ruiz avaliza Trincão no Barça



Francisco Trincão fez ontem manchete no ‘Mundo Deportivo’, numa entrevista em que o extremo registou estar "ansioso por jogar com Messi". O avançado, que ainda é do Sp. Braga até ao final da época, está a viver com Abel Ruiz, e o espanhol que veio do Barcelona não poupou elogios, avaliza a sua ida para a Catalunha, registando ser "um esquerdino interessante".