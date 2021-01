Tormena aponta à Seleção Nacional: «Se tiver a possibilidade de me naturalizar...»

Vítor Tormena foi uma das figuras do Sp. Braga diante do Benfica, ao marcar o golo da vitória (2-1) dos minhotos, que garantiu a passagem à final da Allianz Cup. À ESPN, o jogador brasileiro relembrou o momento e apontou já à final de amanhã com o Sporting.





Tormena escapou a Todibo e fez o segundo golo do Sp. Braga Tormena escapou a Todibo e fez o segundo golo do Sp. Braga

"Sempre que vamos para a área esperamos ajudar a equipa. Fiquei bem posicionado e veio um cruzamento do Horta, que eu soube aproveitar muito bem. Pude extravasar na comemoração. O melhor de tudo foi conquistar a vaga [na final]. Estávamos a trabalhar muito para isso. Sabíamos que era difícil bater a forte equipa do Benfica. Sabemos que o Sporting é muito forte. Vamos ter que dar o melhor para ganharmos este título, mas vamos lutar até o final. Sabemos os pontos fortes e fracos deles. Estamos a trabalhar forte para sermos campeões", afirmou o jogador que chegou aos minhotos pela mão de Abel com quem acabaria por não jogar: o treinador rumou ao PAOK 3 dias depois de Tormena chegar ao Sp. Braga.Recordando como tem sido a sua carreira no Sp. Braga, Tormena apontou à difícil última época. "Na temporada passada fiz menos jogos e tive algumas lesões que me atrapalharam. Depois, veio o coronavírus e não consegui jogar muito. Mas nesta temporada voltei bem e consegui ajudar a equipa. O Sp. Braga tem feito uma temporada muito boa e estamos a mostrar o nosso trabalho em todos os campeonatos. Carlos Carvalhal é excecional não só como treinador, mas como pessoa também", afirmou.Prestes a completar a quarta temporada em Portugal, o brasileiro não descarta naturalizar-se português. "Gosto muito do país porque me acolheu muito bem e deu-me oportunidades na carreira. Se tiver a possibilidade de me naturalizar, com certeza isso vai acontecer e defender a seleção portuguesa, melhor ainda. Trabalho um passo de cada vez, mas não descarto isso", completou.