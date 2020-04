Tormena e a época difícil: «Nunca tinha tido lesões na carreira...»

Tormena cumpre a primeira temporada ao serviço do Sp. Braga, uma época marcada pela conquista da Allianz Cup, o que foi "um sonho" para o jogador, mas também com dissabores.





"Nunca tinha tido uma lesão na minha carreira. Infelizmente tive duas esta temporada, nunca tinha passado por isso antes e não sabia bem como lidar. Foi complicado. Mas agora o importante é voltar, estar bem e trabalhar, que as coisas vão dar certo", disse, em resposta aos adeptos do Sp. Braga na rubrica 'Duas de Letra', promovida pelo clube.Fruto das lesões, Tormena tem apenas nove jogos esta temporada e também chegou a estar perto da saída. "É trabalhar para conseguir a oportunidade para ajudar a equipa. Estava perto de ser emprestado pelo Sp. Braga, mas o futebol é assim e as coisas mudam rápido. Consegui agarrar-me à oportunidade e tentei ajudar o Sp. Braga da forma que podia", disse. Essa quase saída seria no mercado de inverno, mas Tormena teve a confiança de Rúben Amorim e fez cinco jogos seguidos a titular, até contrair nova lesão na final da Allianz Cup.E foi com Amorim que surgiu o sistema de três centrais, que ainda vigora na Pedreira. "Gosto mais deste sistema, sinto-me melhor em campo. A equipa também já está habituada a ele e consegue ter melhores desempenhos. A equipa fica mais segura atrás e consegue desempenhar um melhor papael ofensivo", disse."Todo o plantel tem uma qualidade fenomenal, é dos melhores da competição e não é à toa que estamos a fazer uma época brilhante. Os centrais têm as suas características, diferentes, mas são todos muito bons. Tanto é que no campeonato pudemos ver isso, sai um e entra outro e todos conseguem mostrar valor e sair-se muito bem", acrescentou.Tormena chegou a Portugal em 2017/18 para o Gil Vicente, no ano passado esteve emprestado ao Portimonense e foi lá que trabalhou com Jackson e defrontou Dyego Sousa. Questionado sobre os avançados mas difíceis de enfrentar, não teve dúvidas: "Jackson Martínez. Mesmo com algumas limitações, ainda mostra por que fez a carreira que fez. E Dyego Sousa, que estava no Sp. Braga. Joguei contra ele, era um avançaod que dava trabalho, segura muito a bola."O central brasileiro ingressou no sp. Braga à procura de sucesso. "Consegui um título, mas ainda tenho muito para fazer. Todos sonham ser campeões e levantar títulos. Poder fazer isso no Sp. Braga é um sonho realizado", disse, em referência à Taça da Liga conquistada em janeiro.