Tormena e Galeno de regresso aos treinos do Sp. Braga

Tormena e Galeno ja estão de volta aos treinos junto do plantel de Carlos Carvalhal, após terem cumprido o período de quarentena que está imposto pela DGS a quem viaja desde o Brasil.





Falta apenas o regresso de Fransérgio, que vai acontecer nos próximos dias e ainda antes da partida dos minhotos para o estágio no Algarve.Fransérgio, recorde-se, acabou a temporada passada com uma lesão muscular, pelo que a sua reintegração nos trabalhos normais do plantel vai ser cumprida de forma progressiva.Os três brasileiros, de resto, cumpriram um plano de trabalho em casa durante a quarentena.