Tormena: «Ganhar a Taça de Portugal em ano de centenário é especial»

Vítor Tormena considerou a vitória do Sp. Braga na final da Taça de Portugal, após vitória por 2-0 diante do Benfica, é especial, num ano em que se assinala o centenário do clube minhoto.





"Sentimento especial. Durante a época demonstrámos vontade de lutar pelo título até ao final. Ganhar a Taça em ano de centenário é de aproveitar este momento", destacou, acrescentando: "Benfica é uma grande equipa, mas preparámos bem o jogo e conseguimos vencer bem", finalizou.