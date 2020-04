Tormena já foi chamado de Tormenta e até de Torneira

Na rubrica 'Duas de Letra', onde Tormena esteve acompanhado de Abel Ruiz, o defesa-central brasileiro revelou um pormenor curioso relativo ao seu nome e da forma errada como já foi proferido. "Isso acontece muito, até hoje. As pessoas no início têm dificuldade de perceber, já vi um jogo na televisão com o comentador a dizer Tormenta e até Torneira", atirou.





O jogador foi ainda questionado sobre os gritos de Matheus e, no meio da resposta mais séria, apareceu uma expressão curiosa. "Ele ajuda muito! O Matheus orienta muito em campo. Tem hora que fala e ajuda, mas tem hora que dá vontade de mandá-lo para aquele lugar... Nós com a cabeça a mil… Mas ele ajuda muito! É um guarda-redes excelente e uma peça fundamental, auxilia toda a gente a dar o melhor", garantiu o central.Já Abel Ruiz disse estar a adaptar-se bem à realidade portuguesa e a focar-se em perceber bem o português. Mas esta sessão no Facebook teve outro momento caricato, quando Abel não percebeu o significado da palavra 'chatinho' e Tormena também teve dificuldade em explicar-lhe... Isto antes do brasileiro dizer que "o mais chatinho do balneário é o Esgaio".Abel Ruiz admitiu ainda que gostaria de conhecer duas figuras da NBA: o campeoníssimo LeBron James, atualmente ao serviços dos Los Angeles Lakers, e o esloveno Luka Doncic, dos Dallas Mavericks.