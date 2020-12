Tormena: «Queremos chegar o mais longe possível»

Com um golo logo aos oito minutos, Tormena abriu caminho à vitória do Sp. Braga em Atenas (2-4) que permitiu à equipa portuguesa garantir o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa.





"O mais importante foi o apuramento, foi conseguir a vitória. Aqui não é fácil. Um adversário complicado e acho que erra quem está lá dentro. É um risco que corremos. Temos de levantar a cabeça, melhorar, mas o mais importante foi a vitória", afirmou o defesa brasileiro, no final da partida, à SportTV."É jogo a jogo, temos de pensar no próximo jogo. Queremos alcançar uma vitória. Entramos sempre para ganhar. Queremos chegar o mais longe possível em todas as competições"."O nosso objetivo é entrar para ganhar. O Sp. Braga é uma equipa grande, sabemos o potencial que temos, temos demonstrado muitos pontos positivos. Entramos sempre para ganhar, independentemente do adversário".