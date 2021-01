Tormena: «Tínhamos de estar no melhor para vencer e conseguimos isso»

Vítor Tormena foi uma das figuras do Sp. Braga diante do Benfica, ao marcar o golo da vitória (2-1) dos minhotos, que garantiu a passagem à final da Allianz Cup.





"Sensação de objetivo cumprido, por agora. Mais feliz é por saber que a equipa se entregou, sabíamos que Benfica é equipa forte, tínhamos de estar no melhor para vencer e conseguimos fazer isso.""Benfica é muito boa equipa, tem ótimos jogadores independentemente de quem jogasse, conseguimos entrar e mostrar o melhor e vencer.""O que prometemos é que nós vamos dar o máximo, defender o título e correr do início ao fim e jogar de igual para igual, temos de estar no nosso melhor, Sporting é uma equipa boa, mas vamos entrar para ganhar."