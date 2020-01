Transferência de Trincão para o Barcelona em destaque na imprensa espanhola

A transferência de Trincão para o FC Barcelona é um dos destaques da imprensa espanhola para este sábado. O 'Mundo Deportivo' chama mesmo o negócio do internacional sub-21 português para a capa da sua versão em papel.





O extremo bracarense, de 20 anos, assinou um contrato válido para os próximos cinco anos com os catalães, num negócio fechado por cerca de 31 milhões de euros (30.940.140 euros para sermos precisos) mas só irá integrar os 'culé' no início da próxima temporada, ficando ainda com um cláusula de rescisão no valor astronómico de 500 milhões de euros.