Treinador adjunto do Sp. Braga: «Vitória ajusta-se bem à nossa equipa»

O Sp. Braga bateu (1-2) o FC Porto, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, no Estádio do Dragão, algo que não acontecia há 15 anos.





No final do encontro, Miguel Sequeira, treinador adjunto dos minhotos, elogiou a atitude da equipa diante dos azuis e brancos, nomeando o momento em que Soares falha o segundo penálti como fundamental para o estado anímico da equipa para o decorrer do encontro."Foi um jogo fantástico em que a intensidade e a concentração foi muito grande da nossa parte durante todo o jogo. Na 2.ª parte, o FC Porto obrigou-nos a jogar de uma outra forma, mas os jogadores tiveram excelentes na interpretação", afirmou Miguel Sequeira."O FC Porto é uma equipa fortíssima, que ainda não tinha sofrido golos aqui, na 1.ª parte tivemos melhores. Na 2.ª parte tivemos de baixar as linhas e defender de forma compacta, mas de forma geral penso que a vitória ajusta-se bem à nossa equipa.""Emocionalmente foi muito importante para nós. Sabíamos que o FC Porto se marcasse o penálti poderia ser totalmente diferente. Os nossos adeptos também estão de parabéns, assim como os jogadores e penso que todos merecemos esta vitória.""O Rúben [Amorim] desde o primeiro dia que incutiu essa realidade [de vencer]. Estar aqui e representar este clube tem de ser sempre para ganhar. Temos de respeitar os adversários como respeitamos os últimos três, porque os jogos vão tornar-se cada vez mais difíceis. Se assim continuarmos, estaremos num bom caminho", concluiu.