Tribunal dá razão ao Braga no diferendo com o antigo diretor geral

O Tribunal de Matosinhos declarou lícito o despedimento de João Gomes por parte do Sp. Braga, avança o 'Jornal de Notícias".O antigo diretor geral do clube arsenalista pedia uma indemnização de 367 mil euros por considerar que tinha sido despedimento sem justa causa.A situação de litígio entre ambas as partes começou, recorde-se, em fevereiro, altura em que o Sp. Braga abriu um procedimento disciplinar a João Gomes por "factos muitos graves".Em tribunal, o presidente do Sp. Braga, António Salvador, reiterou a posição tomada pelo clube em comunicado, voltando a apontar a existência de uma tentativa de extorsão por parte do antigo diretor-geral, que terá apresentado, num documento entregue em mãos no dia 8 de fevereiro, as suas condições para cessar amigavelmente as suas funções: 250 mil euros, um carro e subsídio de desemprego, caso contrário revelaria dados comprometedores relativos ao emblema arsenalista.João Gomes deu outra versão para a história. O ex-dirigente começou por garantir que a única carta que passou a António Salvador na dita reunião era de um grupo de sócios anónimos desagradados com o rumo do clube, fator que terá caído mal ao presidente bracarense e que terá motivado um convite à saída.