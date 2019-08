Trincão agrada à Sampdoria

O portal Calciomercato noticiou, ontem, que Trincão encaixa no perfil pretendido pelos dirigentes da Sampdoria para reforçar o ataque. O site italiano indica que o clube de Génova poderá propor ao Sp. Braga um empréstimo com opção de compra, algo que dificilmente os minhotos aceitarão. Trincão, de 19 anos, tem contrato com os bracarenses até 2023 e cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

E a propósito de italianos, Davide Massa foi o árbitro designado para dirigir o jogo de amanhã, com o Spartak.