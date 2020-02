Trincão e a vitória frente ao Sporting: «É consequência do que temos feito»

Trincão foi o autor do golo que garantu a vitória do Sp. Braga frente ao Sporting. "Muito bom, correu bem, ganhámos que era o mais importante. Sabíamos da dificuldade do jogo. Agora vamos já pensar no próximo jogo. Estamos focados jogo a a jogo, fazer o nosso trabalho e ganhar. É consequência do que temos feito", referiu.





O jogador arsenalista foi questionado sobre a mudança para o Barcelona no final da temporada. "Vou ser sempre o mesmo a trabalhar, a dar o meu melhor", disse.Já sobre a cláusula de 500 milhões respondeu: "Não penso nessas coisas. Estou apenas focado no Sp. Braga".