Trincão e o adeus ao Sp. Braga: «Ainda não caiu a ficha»

Trincão despediu-se de forma oficial do Sp. Braga no jogo com o FC Porto, mas esta trade expressou todas as emoções do adeus no site do clube que o formou durante 9 anos e que o levou a uma transferência milionária de 31 milhões de euros para o Bracelona.





"Soube melhor por ter sido desta forma difícil, depois de uma série de jogos em que não conseguimos os resultados que pretendíamos. Acabou por correr bem para o nosso lado. Fizemos o nosso trabalho. Ter feito história na minha última época cá, depois de nove anos, é gratificante e estou muito feliz.""Durante estes últimos dias tenho-me sentido nostálgico. Pensei em tudo o que passei neste clube, todos os campos onde joguei nos tempos em que nem havia Cidade Desportiva. Foram dias complicados nesse sentido. Estava no balneário quase a chorar, porque esta foi a minha casa durante toda a adolescência e vai deixar saudades.""Em termos coletivos acredito que sim. Conseguimos fazer história. Talvez não esperasse fazer uma época tão boa, porque vinha de temporadas sem o tempo de jogo que queria. No tempo que joguei, acredito que consegui mostrar o meu futebol e dar muitas alegrias aos adeptos. Foi um ano muito positivo.""Uma casa. Vai ser sempre uma casa para mim.""Ainda não caiu a ficha. Talvez nas férias, ou quando chegar a Barcelona, me vou aperceber que as coisas vão mudar. Vai-me custar um pouco, mas o futebol é mesmo assim.""Era uma das coisas que eu tinha pensado. Confidenciei ao meu pai que era uma das coisas que eu queria. Dar uma alegria aos adeptos, ainda para mais neste jogo. Espero que tenham gostado da minha passagem por este clube.""Agradecer por todo o carinho no estádio e na cidade. Apoiaram-me sempre, mesmo nos períodos em que jogava menos. Sempre fui muito bem recebido na rua. Braga vai ser sempre a minha casa."