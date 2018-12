Trincão é rosto da política minhota

Os três campeões europeus de sub-19 são as joias da coroa da formação do Sp. Braga. Por isso a SAD mostrou-se previdente e renovou com todos em setembro, até 2023.

Moura e David Carmo continuam o seu percurso nas Seleções jovens, mas o maior rosto da política arsenalista é Francisco Trincão, que se estreou pela equipa principal no jogo contra o V. Setúbal da Allianz Cup. O extremo tem a Juventus muito próximo de assegurar a sua contratação, apesar da oposição do Inter Milão.

O Sp. Braga considera possuir uma estrutura de formação de topo e lançar jovens com talento no patamar sénior é um desafio superado, dado que as recentes vendas de Gil Dias, Pedro Neto e Bruno Jordão foram exemplares, mas também Xadas tem mercado. Loum, médio cedido ao Moreirense, é tido como outro exemplo de qualidade potenciada internamente mas com capacidade para render ao mais alto nível.