Trincão eleito o melhor jovem de janeiro da Liga NOS

Trincão foi eleito o melhor jogador jovem da Liga NOS no mês de janeiro, numa distinção promovida pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.





O jovem avançado do Sp. Braga recebeu 19,37% dos votos, superando o médio Pedro Gonçalves (Famalicão), com 10,41%, e ainda o defesa-central Rúben Dias (Benfica), que recebeu 9,12% dos votos.Na semana passada, Trincão já tinha sido eleito o melhor jogador de janeiro do campeonato, uma distinção igualmente promovida pelo Sindicato. Foi um arranque de 2020 bastante positivo para o avançado, de 20 anos, que assinou contrato com o Barcelona durante a janela de inverno, mudando-se para a Catalunha no final desta temporada.