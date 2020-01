Trincão: «Era uma competição na qual queríamos estar na meia-final»

Trincão foi uma das peças fundamentais do triunfo (1-4) do Sp. Braga no reduto do Paços de Ferreira, em jogo da última jornada do grupo A da Taça da Liga, ao dar início à reviravolta da equipa - perdia por 0-1 - ao assistir para o primeiro e segundo golos, aos 44 e 51 minutos.





No final do encontro, o extremo bracarense realçou a "obrigação" da equipa em estar presente na final four da prova, desvalorizando a entrada 'em falso' diante dos castores."Foi apenas uma pequena distração, logo no inicio, mas tínhamos o plano definido. Fizemos o que era preciso e a vitória apareceu naturalmente", afirmou."Não podíamos [falhar]. Tínhamos obrigação. Era uma competição na qual queríamos estar na meia-final. Vamos disputá-la e conseguimos o objetivo. Perante os nosso adeptos queríamos estar presentes. Vamos fazer tudo.""O Trincão sempre foi o mesmo, sempre trabalhei para ter oportunidades. O mister achou que estava preparado e eu vou sempre corresponder às expectativas", finalizou.