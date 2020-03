Trincão estava na mira do Barcelona desde 2018

O mercado de janeiro ficou marcado pela confirmação da transferência de Trincão para o Barcelona, com efeitos a partir da próxima temporada. O emblema catalão desembolsou 31 milhões de euros pelo avançado de 20 anos e blindou-o com uma cláusula de rescisão astronómica, de 500 milhões de euros.





O interesse do Barcelona em Trincão não é recente, como explicou Bruno Carvalho, agente do jovem jogador. "Depois do Europeu sub-19 em 2018, onde Trincão foi o melhor avançado e Portugal venceu diante da Itália, eu tive uma reunião com a estrutura técnica do Barcelona", referiu, em declarações reproduzidas pela imprensa desportiva espanhola, como o jornal 'Sport' ou 'As'."Desde então, o Barcelona começou a segui-lo mais de perto. Observavam Trincão em todos os jogos. Então, entre dezembro e janeiro desta temporada, ele explodiu e decidiram contratá-lo de imediato. O Barcelona aproveitou uma oportunidade no mercado de contratações e ganhou a todos os outros clubes", referiu Bruno Carvalho.Em 30 jogos realizados esta temporada no Sp. Braga, Trincão soma sete golos e nove assistências.