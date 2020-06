Trincão: «Estávamos a precisar dos 3 pontos»

Autor do melhor golo da noite e considerado como o melhor jogador em campo, Trincão enalteceu a resposta dada pelo Sp. Braga no dérbi com V. Guimarães, especialmente porque serviu para travar uma sequência de resultados menos bons da equipa minhota.





"É uma sensação boa, mas o importante é a vitória. Procurávamos desde a retoma e foi dos nossos melhores jogos. Dedico aos adeptos que sempre estiveram connosco. Foi merecido. Nós sabíamos o que tínhamos de fazer, estávamos preparados. Sabíamos dos pontos fortes e fracos. Focamo-nos na tarefa e conseguimos a vitória. Estávamos a precisar dos 3 pontos e conseguimos", enalteceu o criativo, que a finalizar descreveu o seu momento de inspiração: "Foi um bom golo, tentei a sorte e correu bem. Consegui ajudar a equipa."