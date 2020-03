Trincão: «Estou ansioso por jogar com Messi»

Francisco Trincão revelou numa entrevista 'Mundo Deportivo' que está "ansioso por jogar com Messi". O jovem avançado do Sp. Braga, de 20 anos, faz mesmo a manchete do diário desportivo catalão que vai esta terça-feira para as bancas.





Trincão foi contratado pelos blaugrana por 31 milhões de euros, tendo assinado um contrato que tem uma cláusula de rescisão de 500 milhões.Abel Ruiz, avançado espanhol do Sp. Braga explicou ao 'Mundo Deportivo' Trincão "é um esquerdino interessante".