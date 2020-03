Trincão explica rotinas face ao coronavírus: «As coisas vão correr bem»

Trincão respondeu, esta tarde, às questões colocadas pelos adeptos, através das redes sociais. Entre vários temas, o extremo do Sp. Braga foi questionado sobre o impacto do coronavírus na rotina dos futebolistas de alto nível, explicando sucintamente o que mudou no seu dia-a-dia.





"Tivemos de ficar em casa, de quarentena. A rotina não muda, pois mantemos os horários: treinamos às mesmas horas, tentamos fazer as refeições às mesmas horas e descansar o mesmo tempo. Não temos é a sensação de treinar com bola, mas acaba por dar ao mesmo. Simplesmente tenho de ficar em casa de quarentena, isolado e as coisas vão correr bem", afirmou o jovem avançado."Espero que a quarentena corra bem a todos. Sigam as instruções que vos são dadas pelo governo e autoridades. Estamos juntos e vêmo-nos em breve", disse Trincão, no final de uma conversa que durou quase 15 minutos.