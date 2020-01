Trincão: «Ideias do míster são boas e claras»

Francisco Trincão, jovem extremo do Sp. Braga, falou esta manhã aos meios do clube, destacando a rápida adaptação do grupo aos novos métodos de trabalho introduzidos por Rúben Amorim, o novo técnico dos arsenalistas.





"A adaptação ao novo treinador tem sido fácil, porque as ideias do míster são boas e bem claras. Também tivemos muito tempo para assimilar e está tudo ótimo", registou Trincão, abordando depois o jogo deste sábado, no Jamor, frente ao Belenenses SAD."As expectativas são boas e queremos dar uma boa resposta. Sabemos que temos de subir no campeonato. Estivemos já a estudar o adversário e com certeza vamos já dar uma boa resposta. Esperamos um adversário que procura muito a profundidade. Uma equipa muito bem organizada, que estará à espera do nosso erro, mas sabemos o que temos de fazer para termos sucesso", assumiu o extremo, prometendo continuar a trabalhar no duro para "corresponder às expectativas".