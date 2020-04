Trincão já fala à Barcelona: «Muita vontade de vestir a camisola do melhor clube do Mundo»

Trincão falou, pela primeira vez, aos meios oficiais do Barcelona, clube que o contratou ao Sp. Braga no mercado de inverno por 31 milhões de euros, com efeitos a partir da próxima época. Numa emissão simultânea no Facebook do Barça e do Sp. Braga, mas conduzida pelo departamento de comunicação dos catalães, Trincão já mostrou dominar a língua do país vizinho e apresentou-se aos adeptos culés.





"Foi um orgulho quando soube da transferência. Tenho muita vontade de vestir a camisola do melhor clube do Mundo", disse Trincão, ansioso por partilhar o balneário com craques como Messi, Suárez ou Piqué. "Quero conhecer todos, aprender com eles, são os melhores do Mundo. Tenho muita vontade de partilhar o balneário com eles. Messi? É um orgulho e estou ansioso por falar com ele e conhecê-lo, quero aprender com ele. É um dos melhores do Mundo", disse.No entanto, Trincão teve de responder de forma rápida a algumas questões, entre elas qual o seu ídolo no futebol. "Messi e Cristiano Ronaldo", atirou..."Sou um jogador que trabalha muito, que tenta fazer sempre o seu melhor, mentalmente forte, procuro fazer golos e assistências e bom no um para um", resumiu. "Creio que posso fazer no Barça o mesmo que fiz no Braga e que as pessoas vão gostar muito de mim", apontou Trincão.Estou em casa com os meus pais e minha irmã. Chama-se Leonor, é mais velha.Sim, tenho aulas duas vezes por semana e agora tenho por vídeo-chamadas. Comecei as aulas em janeiro, quando soube da contratação.Eu e a família estamos bem, aproveito para dar força a todos e que todos fiquem em casa que tudo vai correr bem.Acordo cedo, pelas 9 ou 10 horas, depois tomo o pequeno-almoço e treino como de costume. De tarde jogo playstation, vejo filmes e séries, à noite leio um livro.Treino só com os meus pais. Faço o plano do Braga e os meus pais correm e fazem bicicleta. Eu faço mais coisas, com materiais de ginásio, coisas mais fortes.Tenho em casa um espaço livre e treino lá. Depois da vídeo-chamada vou treinar, está tudo pronto já para o treino.Foi um orgulho, tenho muita vontade de vestir a camisola do melhor clube do Mundo.Estou ansioso por conhecer todos, aprender com eles, são os melhores do Mundo. Muita vontade de partilhar o balneário com eles.Ficaram muito contentes e dizem para que eu seja eu mesmo que tudo vai correr bem.É um orgulho, tenho muita vontade de o conhecer e falar com ele, quero aprender com ele. É um dos melhores do Mundo.Falei com o Griezmann, que mandou mensagem e falei com ele. O que dizia a mensagem? 'Vamos, c******!"Falou-me de tudo, da cidade, do clube, dos colegas, que vou gostar de tudo. Disse-me para ser eu próprio sempre e que tudo vai correr bem.Sou um jogador que trabalha muito, que tenta fazer sempre o seu melhor, mentalmente forte, procuro fazer golos e assistências e bom no um para um.É a retribuição do trabalho diário, mas não penso nisso, mas sim em trabalhar. Depois as pessoas avaliam como querem.Não penso muito nisso, tento fazer o meu trabalho e creio que a idade não importa. Só temos é de fazer o trabalho e é isso...Tenho nove anos de Braga, então aprendi muitas coisas, não só como jogador mas também como pessoa. O mais importante foi aprender que se trabalhasse podia alcançar meus obejtivos.Talvez os amigos. A praia não porque em Barcelona também há praia...Fui uma vez de férias. Fiquei encantado com a cidade, com a praia, as pessoas, a comida...Jogo ping pong.O um para um, onde posso trazer magia, mostrar virtuosismo e a minha juventude.Creio que posso fazer no Barça o mesmo que fiz no Braga e que as pessoas vão gostar muito de mim.