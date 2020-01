Trincão já pensa no Barcelona mas deixa garantia ao Sp. Braga nas redes sociais

Sp. Braga e Barcelona oficializaram esta sexta-feira a transferência de Trincão para o campeão espanhol, a troco de 31 milhões de euros (30.940.140 euros para sermos precisos). O jovem avançado, que só rumará a Camp Nou no final desta temporada e fica com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, deixou uma mensagem nas redes sociais, sublinhando o compromisso com os minhotos até ao fim da época.





"Estou muito feliz por poder vestir a camisola do Barcelona a partir de 1 de julho, o que será uma honra enorme. Contudo, até lá, estou de corpo e alma no Sp. Braga e manterei todo o empenho, comprometimento e foco para ajudar a equipa a alcançar muitos sucessos", escreveu no Instagram, publicação prontamente comentada por vários jogadores inclusivé Nélson Semedo, seu futuro companheiro de equipa.















