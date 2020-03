Trincão: «O Sp. Braga vai conquistar coisas que nunca pensou»

Na sua conversa com os internautas, Trincão abordou o seu crescimento ao serviço do Sp. Braga e o do próprio clube. "Tem vindo a crescer nos últimos anos. Acredito que os próximos serão ainda melhores e que vai conseguir conquistar coisas que nunca pensou", afirmou Trincão.





Um jogador que, aos 20 anos, já tem algumas experiências inesquecíveis na carreira. "Tive dois grandes momentos. A conquista do Euro sub-19 e a Taça da Liga pelo Sp. Braga. Claro que o treinador que mais me marcou talvez tenha sido o selecionador Hélio Sousa, que me fez dar o salto na carreira", assumiu."A conquista da Taça da Liga foi o momento alto no Sp. Braga. Um título é sempre importante, ainda mais em casa e perante os nossos adeptos. Foi uma alegria enorme", apontou, considerando que o golo apontado ao Slovan Bratislava, no fecho da fase de grupos da Liga Europa, foi "o que teve maior significado".Trincão lembrou que o Sp. Braga é o clube que o formou "como pessoa e jogador", mas ressalvou o seu próprio papel no processo de crescimento. "Um jogador de futebol tem de, por si próprio, aprender, adaptar-se rápido e trabalhar para alcançar coisas. Depende muito de nós. Claro que o ambiente e trabalho e treinadores ajudam um bocado, mas depende de nós e de como encaramos as coisas", frisou, antes de fazer um diagnóstico a si mesmo."Das coisas mais fortes nos últimos tempos, e por ajuda do meu pai, é a mente. Em termos futebolísticos tavez seja o um para um", disse, olhando ao que deve melhorar: "Trabalhar mais a parte defensiva, não a reação, mas talvez posicionamentos".E será perante a melhoria constante que Trincão poderá ambicionar chegar ao topo. Questionado sobre se já se imagina a vencer uma Liga dos Campeões ou a Bola de Ouro, respondeu: "Não penso nisso, simplesmente em trabalhar. É um sonho meu e de qualquer jogador, jogamos sempre para sermos os melhores e ajudar o clube. Claro que é objetivo mas o foco é o trabalho no dia a dia e só assim conseguirei alcançar o que quero."