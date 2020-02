Trincão: «Trabalho da mesma forma e não me iludo»

Francisco Trincão pode ser uma arma para Rúben Amorim tentar silenciar o inferno de Ibrox, esta noite, em Glasgow, mas ainda antes da partida para a Escócia, o jovem extremo dos minhotos falou sobre o seu especial momento, registando que o facto de ter já assinado com o Barcelona não lhe tira o foco no seu atual clube e lembrando que o novo estatuto não lhe garante, por si só, um lugar na equipa. "Jogando ou não, vou ser sempre o mesmo. Trabalho da mesma forma e não me iludo nem desiludo quando jogo ou não. Continuarei a trabalhar para conseguir os meus objetivos, que são pensar jogo a jogo e ganhar", disse aquele que foi considerado o Melhor Jogador e Melhor Jovem de janeiro, em prémios atribuídos pelo Sindicato de Jogadores. Os dois troféus foram entregues por João Oliveira Pinto, delegado do Sindicato e ex-futebolista dos minhotos, no Estádio Municipal de Braga, ainda antes da partida para Glasgow.

"Estes prémios são a recompensa do meu trabalho, mas não penso em objetivos individuais. Apenas faço o meu trabalho para ajudar a equipa a conseguir vitórias", destacou o jovem internacional português nas declarações publicadas no site do Sindicato.

"Todas as vitórias são importantes, seja por números e xpressivos ou pela margem mínima. O que interessa é ganharmos e ajudar o clube", disse ainda Francisco Trincão.