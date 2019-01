Trincão visto como herdeiro de Cristiano Ronaldo

A possibilidade de Trincão se transferir para a Juventus ganha cada vez mais força em Itália. O ‘Corriere dello Sport’, que catalogou o jovem do Sp. Braga como "herdeiro de Cristiano Ronaldo", recorda as boas relações que Jorge Mendes tem com Bruno Carvalho, seu empresário, e também com os responsáveis da Juventus, à boleia das transferências de CR7 e João Cancelo para Turim no último verão. De acordo com a publicação, o cenário mais provável passa por uma transferência em junho.No entanto, ‘La Gazzetta dello Sport’, no seguimento das notícias da última semana, insiste na ideia de que o médio-ala poderá transferir-se já em janeiro. Para o conseguir, a Juventus tentará convencer António Salvador com o pagamento de 2 milhões de euros por um empréstimo até ao final da época, findo o qual poderia acionar uma cláusula de opção de compra de 13 milhões de euros.