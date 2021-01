Incêndio no balneário do Sp. Braga

O Sp. Braga chegou ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa pouco depois das 18 horas e deparou-se com um incêndio no seu balneário, concretamente na zona da sauna... que foi ligada sem água.





Naquele espaço estava um balde de plástico que queimou e, segundo a Sport TV informou há instantes, houve inclusive um jogador do Sp. Braga que sentiu, por breves instantes, alguma dificuldade em respirar, mas tudo ficou resolvido prontamente com a ação da equipa médica bracarense.Neste momento o episódio está resolvido. O Sp. Braga fica instalado na sala ao lado desse espaço da sauna, mas no mesmo balneário, sendo que os minhotos procuram ainda assim que sejam apuradas responsabilidades relativamente a este acontecimento.