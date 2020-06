Última resposta do Sp. Braga após duas derrotas consecutivas resultou na maior goleada

Custódio tem um bom estímulo para espicaçar o plantel na recuperação que se impõe após duas derrotas consecutivas. Tudo porque a última vez em que este cenário se desenhou na Liga, a equipa respondeu com a maior goleada na temporada e uma das maiores da sua história no campeonato, saindo do Jamor com um triunfo por 7-1 sobre o Belenenses SAD. O jogo que marcou, como se sabe, a estreia de Rúben Amorim no comando técnico, na jornada 15, e depois da equipa perder nas Aves e ante o P. Ferreira em casa. É preciso registar, todavia, que estes três jogos não foram seguidos, uma vez que o o grupo então orientado por Sá Pinto ainda perdeu na Luz, para a Taça de Portugal e ganhou em Paços de Ferreira, na Allianz Cup. No início de época, de resto, o Sp. Braga chegou a estar cinco jogos sem ganhar na Liga, com dois empates e três derrotas.