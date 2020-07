Último assalto aos 2,9 milhões de euros

Depois da derrota em Tondela e do empate do Sporting diante do V. Setúbal, o Sp. Braga terá no próximo sábado a última oportunidade de poder ainda chegar ao pódio do campeonato e, assim, garantir o acesso imediato à fase de grupos da Liga Europa e aos 2,9 milhões de euros equivalentes a este objetivo. Ainda que os minhotos também estejam dependentes do desfecho do dérbi de Lisboa.

Não só está em causa o acesso a este bolo financeiro importante para a SAD, como também uma menor sobrecarga no arranque da nova época, algo que é sempre bem-vindo. A diferença está entre fazer três jogos da Liga NOS nas primeiras duas semanas da temporada ou fazer cinco (com 3ª pré-eliminatória e playoff da Liga Europa, a uma mão, incluídos) neste mesmo período. Refira-se, também, que terminar a Liga no 4º lugar não obrigará a equipa a iniciar a pré-época mais cedo, já que o arranque da campanha europeia só começará depois da ronda inaugural da Liga.

Certo é que o Sp. Braga tem uma missão hercúlea para esta última jornada da Liga NOS, não só porque terá pela frente o recém-consagrado campeão nacional, como nunca alcançou o pódio em cima da meta.

Afinar a pontaria ou repetir a proeza

Após nove golos apontados nos primeiros dois jogos com Artur Jorge, o Sp. Braga empatou com o Belenenses SAD e perdeu em Tondela, tendo feito só um golo. No primeiro jogo fez 33 remates, apenas oito no duelo frente aos beirões. Curiosamente, o Sp. Braga venceu o FC Porto na 1.ª volta, no Dragão, por 2-1, naquele que foi o jogo da Liga em que menos rematou (5 disparos).