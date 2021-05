«Vamos ver...»: a resposta de Ricardo Esgaio a uma possível transferência para o Sporting

Ricardo Esgaio foi este domingo, após a conquista da Taça de Portugal frente ao Benfica, questionado sobre uma eventual transferência para o Sporting, notícia que vem sendo avançada por Record.





Em declarações à TVI, o lateral-direito dos arsenalistas assumiu querer festejar primeiro o título conquistado, "recarregar baterias" e só depois concentrar-se em decidir o seu futuro profissional. "Festejar este título, estar com os nossos adeptos e depois vamos de férias. Vamos recarregar baterias. Vamos ver...", atirou.Pouco depois, foi a vez do lateral sublinhar que a expulsão de Helton Leite "ajudou, sem dúvidas" a que o Sp. Braga saísse de Coimbra vitorioso."Acreditamos até ao fim que íamos ganhar a Taça, apesar de o final do campeonato não ter sido o melhor. Fizemos uma excelente época. Boa participação nas competições europeias, final da Taça da Liga e agora um troféu. A expulsão ajudou, sem dúvidas. Sabemos da nossa qualidade e acreditávamos bastante no que podíamos fazer. Desfrutar com a equipa que é o mais importante", apontou, aos microfones da Antena 1.Já na sala de imprensa, e questionado sobre se este tinha sido o seu último jogo pelo clube, respondeu: "Tenho contrato até 2024, mas é tempo de aproveitar, porque vamos ter um mês de férias, para, depois, voltar", disse."É um orgulho enorme pertencer a este grupo de trabalho. Na época passada vencemos Taça da Liga, Excelente campeonato, boa campanha na Liga Europa e excelente jogo frente ao Benfica. Expulsão deixou as coisas mais simples, mas mostrámos sempre determinação para ganhar. Taça da Liga foi melhor porque tinha adeptos. Acredito que com adeptos isto teria um sabor ainda melhor", terminou, em declarações à Sport TV.