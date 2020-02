Várias baixas obrigam Rúben Amorim a chamar Pedro Amador e Anthony da equipa B

O treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, chamou este sábado Pedro Amador e Anthony, da equipa B, para a receção ao V. Setúbal, no domingo, da 22.ª jornada da Liga NOS.

O lateral esquerdo Pedro Amador e o defesa central Anthony são apostas habituais na equipa secundária dos bracarenses e foram chamados por Rúben Amorim dadas as várias baixas no plantel, quase todas no setor defensivo: Esgaio, Raul Silva e Palhinha [castigados] e Wallace e Tormena [lesionados].

O clube informou que Wallace contraiu uma lesão no reto femoral direito no jogo com o Rangers, na quinta-feira, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, e vai falhar os próximos jogos.

Bruno Wilson, que tinha ficado de fora do jogo de Glasgow por não estar inscrito, regressou aos eleitos e deve ter entrada direta no onze, tal como David Carmo que recuperou de um toque que o afastou do jogo europeu à última hora.

Wilson Eduardo continua de fora, opção que o técnico explicou por o extremo estar em final de contrato.

Sp. Braga, terceiro classificado, com 37 pontos, e V. Setúbal, 11.º, com 26, defrontam-se a partir das 20h00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que vai ser arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Matheus e Tiago Sá.

- Defesas: Pedro Amador, Anthony, Bruno Wilson, David Carmo, Bruno Viana, Sequeira e Diogo Viana.

- Médios: Fransérgio, João Novais e André Horta.

- Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.