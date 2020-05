Vasco Moreira e o fim da época dos sub-19: «Sentimos uma certa injustiça»

Vasco Moreira tem 18 anos e é um dos capitães da equipa de sub-19 do Sp. Braga e não esconde o sentimento de "injustiça" em relação ao facto do futebol de formação ter sido dado por terminado pela FPF, na sequência da pandemia da Covid-19. O Sp. Braga ainda não tinha qualquer derrota no campeonato nacional deste escalão (16 vitórias e 10 empates).





"Esta temporada termina de uma forma em que nós sentimos uma certa injustiça. É uma época que não esquecerei, fomos campeões da zona Norte sem derrotas e conseguimos ser regulares e constantes ao longo de todo o campeonato. Queríamos e merecíamos mais porque estávamos a um nível exibicional muito superior", disse Vasco Moreira, ao site do Sp. Braga."Desde o inicio que tínhamos na cabeça que era possível. Fomos definindo os objetivos ao longo da temporada e sabíamos que tínhamos de trabalhar muito para manter esta mentalidade vencedora ao longo de todo o campeonato mesmo tendo terminado numa fase tão precoce", referiu o médio, a propósito do já referido registo sem derrotas. Uma caminhada na qual, em sua opinião, o treinador Artur Jorge teve grande influência."Primeiramente é preciso dizer que desde o início sempre tivemos um entrosamento muito fácil dentro da equipa e temos de dar mérito ao treinador Artur Jorge pela capacidade de gerir a parte tática e emocional de toda a equipa. Todos os jogadores do plantel somaram minutos e acho que isso também é um sinal positivo pois nem sempre existem essas oportunidades. Encaramos sempre os jogos para vencer e todo este processo funcionou muito bem no plantel", assinalou Vasco Moreira.Vasco Moreira já passou pelas escolas da Dragon Force e ainda pela formação do Rio Ave, antes de ter ingressado no Sp. Braga, em 2017/18. O jogador natural de Santo Tirso destaca o seu crescimento no clube e assume grande ambição, com foco num futuro salto até à equipa principal."Neste segundo ano na equipa sub-19 senti-me um jogador mais maduro, conhecia o campeonato onde competi e a nível físico e psicológico melhorei porque sabia já alguns problemas que podíamos encontrar. A nível tático e técnico tentei estar mais focado, e senti-me mais capaz para cumprir de uma forma rigorosa aquilo que me era pedido. Foi uma época muito boa, um ano onde concretizei muitos objetivos. Consegui chegar à Seleção Nacional, treinar pela equipa principal e também pela equipa B e sub-23", disse."O mais importante da minha vida sempre foi o futebol. Sou um jogador ambicioso e tenho o desejo de alcançar um patamar muito alto. Quero chegar à equipa principal do Sp. Braga, jogar a Liga dos Campeões e representar a Seleção Nacional ao mais alto nível. Isso depende sobretudo de mim, das minhas escolhas e do meu trabalho para conseguir atingir esses objetivos", concluiu Vasco Moreira, jogador que tem dado prioridade ao futebol por comparação com o curso de gestão em que está inserido.