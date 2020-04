Verão alucinante de João Novais

João Novais abriu o livro da história da sua vida e carreira, onde revisitou capítulos marcantes do seu percurso, desde os tempos em que acompanhava o pai, Abílio. O médio do Sp. Braga destacou a conquista da Allianz Cup como momento mais marcante da carreira. "É inesquecível", disse, ao site do clube que representa pelo segundo ano seguido. No último verão viveu uma experiência alucinante mas também inesquecível. "Eu fiz anos no estágio no Algarve, no dia seguinte a minha filha nasce, fui a correr para o Porto vê-la nascer, quando regresso jogo com o Portimonense [duelo de preparação] e faço o golo da vitória. Foram dias muito emotivos", contou o jogador de 26 anos, que alimenta o sonho de vir a representar a Seleção Nacional.

Num outro âmbito, o guarda-redes Matheus já deu início à distribuição de bens alimentares por famílias carenciadas.