Vikings vão exigir o máximo

É em Copenhaga, capital da Dinamarca, que vai arrancar a temporada oficial do Sp. Braga. O Brondby eliminou os polacos do Lechia Gdansk e, assim, será o adversário dos minhotos na 3ª pré-eliminatória da Liga Europa, cuja primeira mão se realiza na próxima quinta-feira.A equipa técnica dos arsenalistas esteve, naturalmente, atenta ao desafio de ontem e já recolheu mais alguns dados sobre este adversário escandinavo."O Brondby conseguiu virar a eliminatória e tem mérito por isso, porque acreditou e fez do fator casa e do apoio do seu público uma mais-valia", começou por dizer Sá Pinto, aos meios de comunicação do clube. "Observámos que é um conjunto forte nas bolas paradas ofensivas, que tem qualidade no seu jogo ofensivo, muita criatividade e que vai exigir que nós estejamos no máximo das nossas capacidades. O Brondby gosta de jogar, gosta de ter posse e, por isso, perspetivo uma boa eliminatória", acrescentou Sá Pinto.O Sp. Braga terá pela frente um opositor que já realizou sete jogos oficiais, tendo registado quatro vitórias, um empate e duas derrotas. No percurso europeu, já eliminou o Inter Turku (Finlândia) e, como se sabe, o emblema polaco. "Conheço muito bem o Lechia Gdansk, uma equipa que creio que estava ao nosso alcance, mas o Sp. Braga tem um objetivo delineado e que assumiria qualquer que fosse o adversário. Temos de estar preparados para enfrentar e superar uma equipa com experiência europeia", apontou Sá Pinto.