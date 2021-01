Vítor Oliveira responde a quem não acreditava

Vítor Oliveira ampliou a sua ligação ao Sp. Braga até 2024 em mais uma aposta da SAD numa jovem promessa da formação. O avançado, de 20 anos, está há quatro épocas em Braga e viu premiado todo o seu esforço, recordando a rápida promoção desde o Águias Alvite, clube de Cabeceiras de Basto, onde alinhou durante cinco temporadas antes de chegar aos juniores do Sp. Braga, em 2017/18. “Agora, estreio-me pela equipa principal do Braga. Muita gente disse que não acreditava em mim, que já era tarde. Apenas continuei a trabalhar e a dar o meu melhor, provando agora que estavam errados”, assinalou o avançado. “Todos os sacrifícios valeram a pena. Toda a luta que tive ao longo destes anos está a ser recompensada”, acrescentou Vítor Oliveira, juntando toda a sua felicidade: “Estão a dar-me a oportunidade de continuar a evoluir com condições fantásticas. Fico muito feliz com este voto de confiança e vou dar tudo para demonstrar que o mereço”. “Esteja na equipa principal, na equipa B ou nos sub-23, o que importa é ajudar a equipa, dando o meu contributo”, disse ainda.

Estreia com golo ‘oferta’ do grupo

Vítor Oliveira começou a época na equipa, B com nove golos em dez jogos, mas nos últimos tempos tem sido aposta de Carlos Carvalhal, que promoveu a sua estreia no jogo da Taça de Portugal, frente ao Torreense. O avançado cumpriu 27 minutos e marcou mesmo o último golo na sequência de um penálti que, tal como reforçou o treinador no final, foi ‘oferta’ do grupo. “Fica marcado para o resto da vida dele”, assinalou Carvalhal, elogiando ainda o jovem: “É muito forte no ataque à profundidade e trabalhador.”