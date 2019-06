Vítor Tormena, defesa de 23 anos, foi anunciado como reforço do Sp. Braga esta quinta-feira. O brasileiro rubricou um contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até 2024.Os arsenalistas informaram, através do seu site oficial, que chegaram a acordo com o Gil Vicente para a transferência definitiva do jogador, que em 2018/19 esteve emprestado pelos galos ao Portimonense, onde realizou 27 jogos oficiais, tendo marcado um golo ao FC Porto.Tormena é um polivalente defesa que atua preferencialmente como central, todavia no Portimonense foi utilizado sobretudo como lateral-direito."Estou muito feliz e motivado para este desafio e preparado para dar muitas alegrias ao Sp. Braga. Espero que tenhamos uma ótima época", referiu Vítor Tormena ao site do emblema bracarense.