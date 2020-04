«Vitória por 5-0 em Guimarães fica na história do Sp. Braga»

O Sp. Braga juntou, através das redes sociais, dois antigos jogadores, Marafona e Vukcevic. O guarda-redes português e o médio montenegrino responderam às questões dos adeptos, revisanto alguns momentos marcantes dos seus percursos na Pedreira.





Para Vukcevic, cuja principal missão em campo não era, de todo, marcar golos, há um momento muito especial, o jogo em casa do rival Vitória, na época 2017/18. "Esse jogo vai ficar na históra do Sp. Braga. Marcámos cinco golos no dérbi, ganhamos 5-0! Foi dos meus melhores momentos no Sp. Baga. Não sou jogador de marcar golos, mas neste jogo marquei. Foi o mais importante golo que marquei na carreira", disse o médio, atualmente ao serviço do Levante.Mas esta é só uma das três principais recordações que guarda. "Seguramente o dia em que ganhámos a Taça de Portugal, a vitória 5-0 no dérbi e quando ganhamos ao Fenerhabçe por 4-1. Estes três jogos ficarão sempre na minha memória", disse.E por falar em Taça, quem foi mesmo decisivo na final do Jamor, em 2015/16 foi Marafona, que se impôs no desempate por pontapés de penálti, diante do FC Porto. "Foi uma enorme alegria, uma sensação de já está, já ganhámos a Taça. Foi uma alegria imensa. Os penáltis da final da Taça, pelo simbolismo que tiveram, foram os mais difíceis e os melhores de defender na carreira", considerou o atual guardião do Alanyaspor, da Turquia.Marafona e Vukcevic foram confrontados não apenas com questões de adeptos, já que houve alguns 'intrusos' pelo meio. Foram os casos de Jefferson (jogou em Braga em 2017/18 emprestado pelo Sporting) ou de alguns elementos do atual plantel, como Raúl Silva, Tiago Sá ou Palhinha. Aliás, este último acabou por ser 'desmascarado' por Marafona quando lhe perguntou se tinha saudades do companheiro de quarto."Claro que tenho saudades, principalmente do que acontecia às 4 horas da manhã, quando ressonavas e até me acordavas e eu filmava tudo. Põe-te fino, qualquer dia mando o vídeo e apareces na gala do Sp. Braga a ressonar", atirou o guarda-redes, com muitos risos à mistura.O português tem sido bastante regular no acompanhamento dos jogos do Sp. Braga, mesmo à distância. O mesmo já não se pode dizer que Vukcevic. "Vi o jogo com o FC Porto, Benfica, Rangers... Não gosto de ver futebol na televisão", confessou o montenegrino.No entanto, ambos estão convictos do sucesso da temporada do Sp. Braga, bem como do crescimento do clube. "Já não há três grandes, mas sim quatro. E, com o Custódio, a equipa pode fazer grandes coisas", disse Vukcevic. "O Sp. Braga vai crescer ainda mais", prognosticou Marafona