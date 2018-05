O meio-campo do Sp. Braga pode sofrer uma verdadeira razia neste defeso. André Horta vai jogar nos Estados Unidos, Danilo está em negociações com os franceses do Nice e Vukcevic poderá rumar ao futebol inglês. Há um ano que o internacional montenegrino tem clubes da Premier Legue interessados nos seus serviços e, ao que foi possível apurar, António Salvador está mesmo convencido que, desta vez, serão batidos os 15 milhões de euros da cláusula de rescisão.

As abordagens têm sido nesse sentido e até Abel Ferreira já sabe que terá de reestruturar um sector do terreno para onde tem Fransérgio (voltará após lesão grave), Ricardo Ryller (reforço de janeiro que praticamente só jogou na equipa B) , Eduardo (já contratado ao Estoril) e Alef será testado na pré-temporada após ter estado emprestado ao Apollon.

Vukcevic é um verdadeiro exemplo de perseverança. O médio foi descoberto em 2013, começou por jogar na B, algo contrariado, recusou ser emprestado ao Moreirense, onde a ideia era ganhar rotinas do futebol português, mas sempre acreditou que tinha capacidades para ser indiscutível nos arsenalistas. E foi mesmo! Tudo começou com Paulo Fonseca. Já lá vão 125 jogos.

Autor: Ricardo Vasconcelos