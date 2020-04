Wallace doa cabazes de alimentos no Brasil

Wallace, defesa-central do Sp. Braga, juntou-se à grande onda de solidariedade que se tem verificado um pouco por todo o Mundo, numa altura em que a humanidade luta para vencer o coronavírus.





O jogador brasileiro, de 25 anos, tomou a iniciativa de ajudar famílias necessitadas na região onde cresceu. Uma vez que se encontra em Braga, têm sido os seus familiares a distribuir cabazes de alimentos por quem mais precisa."Hoje foi dia de doar e entregar cestas básicas na nossa área. Feliz pelo trabalho! Neste momento são 2.655 quilos de alimentos. Se Deus quiser não paramos por aqui", escreveu, na sua conta do Instagram. "Obrigado família por abraçar essa causa ao meu lado, feliz por ver que a nossa boa ação foi realizada com sucesso. Com as nossas doações espero ter ajudado muitas famílias. Obrigado meu Deus. Não paramos por aqui", escreveu ainda, já num 'insta story'.Wallace é natural do Rio de Janeiro e tem 16 jogos realizados ao longo desta temporada ao serviço do Sp. Braga. O defesa está no Minho emprestado pelos italianos da Lazio.