Wallace e Tormena em regime especial

Se Wilson Eduardo e Sequeira, que se encontravam limitados por mialgias aquando da interrupção do campeonato, estão a trabalhar ao abrigo do plano do restantes jogadores, o mesmo não se pode dizer de Wallace e Tormena.





Os dois defesas-centrais brasileiros estão a contas com lesões musculares há largas semanas e têm cumprido um plano específico direcionado para a recuperação das mazelas. Ainda assim, nem esta dupla tem ido à Pedreira, permanecendo em casa, tal como todos os elementos do grupo. E Wallace partilhou, ontem, nas redes sociais, uma imagem do seu treino matinal: "O trabalho não pode parar! Em casa também podemos trabalhar."Os processos de recuperação de Wallace e Tormena são demorados e, nesta altura, não se sabe se estarão aptos quando a Liga for retomada.