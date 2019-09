Wallace oficial no Sp. Braga

A SAD do Sp. Braga acaba de anunciar oficialmente a contratação de Wallace. O defesa-central chega por empréstimo dos italianos da Lazio até ao final da presente época."A SC Braga, SAD anuncia que chegou a acordo com a SS Lazio para a transferência do jogador Wallace, que vai representar os Gverreiros por empréstimo de uma temporada desportiva.O internacional olímpico pelo Brasil regressa a Braga, onde esteve no arranque da temporada 2014/15, tendo posteriormente transitado para o AS Monaco, onde somou 56 jogos e marcou dois golos em duas épocas.Seguiu-se a transferência para a SS Lazio, com 67 jogos oficiais pelo clube ‘laziale’ e mais dois golos marcados. A experiência acumulada nos conceituados campeonatos de França e de Itália, bem como nas provas europeias, fazem de Wallace um valor acrescentado para o plantel comandado por Ricardo Sá Pinto."