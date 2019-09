Wallace pára duas semanas

Wallace vai estar afastado dos próximos desafios do Sp. Braga, devido ao problema físico contraído ainda na fase inicial do jogo da passada sexta-feira, em casa do V. Setúbal, que foi também a sua estreia com a camisola dos arsenalistas. Os exames detetaram uma lesão no músculo solear da perna esquerda, o que implica uma paragem de duas semanas. Assim, o central brasileiro é baixa certa para o jogo desta quinta-feira, frente ao Wolverhampton. Junta-se a Raúl Silva e Tormena no lote de centrais lesionados, sendo que o boletim clínico inclui ainda Tiago Sá e Wilson Eduardo.

Juiz escandinavo

Jakob Kehlet vai arbitrar o jogo em Inglaterra. O dinamarquês tem 39 anos, é internacional desde 2011 e cruzou-se só uma vez com equipas portuguesas, ao ter dirigido o jogo entre Marítimo e Dínamo Kiev, em 2017/18.