Wallace vai ser reforço do Sp. Braga e Thiago Maia está a ser negociado

O Sp. Braga pode garantir esta segunda-feira dois reforços de última hora, no fecho do mercado. Segundo Record apurou, Wallace, defesa-central brasileiro da Lazio, está a viajar para o Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, e vai ser oficializado em breve.





Já Thiago Maia, médio do Lille, está a ser negociado e poderá também ser reforço dos minhotos.