Wamangituka associado ao Sp. Braga

Silas Wamangituka, avançado congolês de 19 anos, foi uma das figuras do Paris FC na 2.ª Liga francesa. Autor de 11 golos, o jovem avançado despertou o interesse de vários clubes. Segundo os franceses da RMC, o Paris FC terá recebido duas propostas concretas pelo jogador, uma do Sp. Braga e outra dos belgas do Club Brugge, e ambas terão sido entre os 4 e 5 milhões de euros. Mas, segundo a referida rádio, ambas foram recusadas pelo Paris FC, por considerar que as ofertas eram insuficientes. O Marselha também estará interessado em Wamangituka.