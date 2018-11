Wilson de volta para ser gerido

É um dado para Abel Ferreira e a sua equipa técnica avaliarem nos próximos dias, mas o caso de Wilson Eduardo é para ser gerido com os naturais cuidados, o que pode significar até o descanso do avançado no jogo da Taça de Portugal, frente ao Praiense.

Recorde-se que, aos 28 anos, Wilson assumiu uma nova etapa na sua carreira ao dizer ‘sim’ ao convite para representar a seleção angolana, depois de ser internacional nas várias equipas de Portugal, incluindo 10 internacionalizações nos sub-21.

O problema é que a viagem para Luanda e a integração no grupo dos convocados para o jogo com o Burquina Faso acabou por resultar numa frustração para o jogador, uma vez que o parecer da FIFA não chegou em tempo útil.

Assim, apesar de o tal parecer ter sido positivo para poder representar Angola, Wilson Eduardo acabou por ver da bancada a sua nova seleção ganhar à do português Paulo Duarte, com dois golos do boavisteiro Mateus e duas assistências de Gelson Dala. Um triunfo que abriu as esperanças angolanas de qualificação para a CAN’2019, que se joga em junho, sendo que o derradeiro jogo é no Botsuana, apenas no dia 21 de março do próximo ano e que pode marcar a estreia oficial de Wilson Eduardo pelos Palancas Negras.

O avançado, um dos mais utilizados por Abel Ferreira na primeira fase da temporada, fazendo dupla no ataque com Dyego Sousa, regressou ontem à noite a Braga e só vai integrar o treino vespertino de hoje em dia de sessão dupla.



Dyego Sousa ainda de baixa



O plantel dos minhotos regressou ontem de manhã aos trabalhos, depois da retemperadora folga do fim de semana, mas ainda sem Dyego Sousa ser visto no relvado. O brasileiro continua de baixa a gerir a sua condição física, devido a um problema na coxa direita, sendo cada vez mais provável a ausência do goleador da Liga no jogo da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Praiense.