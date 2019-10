Wilson Eduardo antevê jogo com o Leça: «Vamos tentar marcar logo um golo»

Wilson Eduardo está confiante no apuramento do Sp. Braga para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Os arsenalistas estreiam-se nesta edição da prova raínha já este sábado à noite, em Leça da Palmeira. O extremo, capitão dos minhotos, sublinhou a importância de "marcar cedo" para não dar margem de confiança ao Leça."O Sp. Braga tem história na Taça de Portugal, recentemente conquistámos esta mesma taça. Agora vamos iniciar esta caminhada num jogo fora, sabendo que a equipa adversária nada tem a perder. Podemos esperar o Sp. Braga dos últimos jogos. Um Sp. Braga que entra a comandar, que entra a procurar o golo. É isso que vamos tentar fazer, tentar marcar logo cedo para não dar margem para que o Leça possa sonhar em fazer algo mais. Vamos tentar marcar logo um golo e se o conseguirmos iremos à procura do segundo para conseguirmos ter uma eliminatória tranquila", afirmou Wilson Eduardo, em declarações ao site do clube.O internacional angolano reconheceu o favoritismo do conjunto bracarense, mas só isso não chega para seguir em frente. Wilson Eduardo espera um Leça matreiro a tentar explorar o erro dos bracarenses. "Vai tentar aproveitar os nossos erros, vai tentar causar surpresas, porque é mesmo para isso que esta Taça serve, e sabemos que temos de entrar da melhor maneira para conseguirmos vencer esta equipa, que de certeza que vai difícil. Penso que vão apostar no nosso erro, no contra-ataque, tentando causar danos à nossa equipa. Vamos estar preparados para isso. Se fomos a comparar as equipas, é claro que somos favoritos mas isso tem é de ser demonstrado dentro de campo e penso que o importante é jogar bem para podermos continuar neste que é um objetivo que nós temos", referiu ainda.Wilson Eduardo, recorde-se, regressou à competição no passado domingo, no jogo da Taça da Liga diante do Marítimo, depois de ter estado pouco mais de um mês afastado das opções de Sá Pinto devido a lesão. O extremo regressou em boa hora , uma vez que este sábado começa um ciclo muito exigente para o Sp. Braga, que vai realizar sete jogos em 23 dias.