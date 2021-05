Wilson Eduardo deseja vitória do Sp. Braga na final da Taça de Portugal

Wilson Eduardo foi um dos sócios do Sp. Braga que exerceram o direito de voto e até aproveitou para pagar as quotas até final de 2022. O antigo capitão dos minhotos, que alinhou em Braga durante cinco anos, entre 2015 e 2020, está agora ao serviço do Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, mas fez questão de se deslocar ao Minho "pelo que o presidente representa". "Nunca neguei que ele foi a maior força que tive para vir para Braga, onde fui muito feliz", destacou o extremo, agora com 30 anos, virando a agulha para a final da Taça.

"É um troféu, pode cair para qualquer lado e espero que caia para o lado do Sp. Braga. Estou de fora, cá estarei para apoiar e desejo que levantem o troféu", registou o internacional angolano, falando de uma "outra motivação neste tipo de jogos que pode fazer a diferença".

"A ansiedade vem sempre ao de cima, mas assim que começa o jogo passa. No final, poder levantar uma taça, como já aconteceu comigo, é um sentimento indescritível. É um jogo que decide um título e os jogadores tudo farão para ganhar", vincou Wilson, que até nem quer saber quem vai marcar: "Qualquer um. Neste momento, como adepto, ficarei feliz com quem marcar. Quero é que o Sp. Braga vença."