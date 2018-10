Wilson Eduardo e Esgaio regressam aos convocados para o clássico minhoto

O treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, convocou esta quinta-feira Wilson Eduardo e Esgaio para a deslocação ao reduto do Vitória de Guimarães, na sexta-feira, em jogo da oitava jornada da Liga NOS.Os dois jogadores falharam o jogo da Taça de Portugal, no domingo, com o Felgueiras 1932 (vitória por 1-0), por estarem castigados, mas estão de volta às opções do técnico para o clássico minhoto e ambos devem ser titulares.De fora da lista de 19 eleitos do técnico Abel Ferreira, em relação à última convocatória, ficaram Diogo Figueiras e Murilo.O Sp. Braga, um dos líderes do campeonato, em igualdade com o Benfica, ambos com 17 pontos, e o Vitória de Guimarães, sétimo colocado, com 10, defrontam-se às 21h15 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.: Tiago Sá e Marafona.: Bruno Viana, Sequeira, Pablo Santos, Lucas, Marcelo Goiano.: Fransérgio, Palhinha, Claudemir, Fábio Martins, Eduardo, João Novais, Esgaio.: Wilson Eduardo, Luther Singh, Dyego Sousa, Ricardo Horta, Paulinho.