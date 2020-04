Wilson Eduardo e o regresso ao relvado: «Sp. Braga garantiu-nos máxima segurança»

Wilson Eduardo foi o porta-voz do plantel do Sp. Braga para comentar a regresso aos treinos no relvado.





Dois grupos e com diferentes horários: foi assim o regresso do Sp. Braga ao trabalho



Dois grupos e com diferentes horários: foi assim o regresso do Sp. Braga ao trabalho

"Depois de tantos dias em casa este regresso foi muito positivo, era algo que todo o grupo desejava. O Sp. Braga proporcionou-nos as melhores condições, garantiu-nos máxima segurança e tudo aquilo de que necessitamos, pelo que só estamos preocupados em recuperar a forma o mais rapidamente possível", salientou o capitão dos arsenalistas, completando: "Não sabemos ao certo quando recomeça a competição, mas temos a esperança de que seja o mais cedo possível e estamos a trabalhar nesse sentido. O mais importante é recuperar bem, porque vimos de um período de confinamento que é muito diferente do trabalho no campo.""Por mais que treinemos em casa, nunca é igual. Aqui a carga física é diferente, ontem fui puxado mas é mesmo assim, temos de correr atrás do tempo, sabendo que agora será cansativo mas que no futuro vai trazer lucros. O foco é regressarmos com a mesma motivação que tínhamos antes para concluir o campeonato", disse ainda Wilson Eduardo.